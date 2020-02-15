شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن تغيير اسم ملعبه تخليدًا لرئيسه الراحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي الجونة تغيير اسم ملعبه من «استاد الجونة» إلى «استاد خالد بشارة» تكريمًا وتخليدًا لاسم رئيسه الراحل. وأوضح النادي، عبر حسابه على «تويتر»: «يفخر نادي الجونة بالإعلان عن تغيير اسم ملعبه رسميًا ليصبح (استاد خالد بشارة)».

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