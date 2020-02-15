- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هازارد يثلج قلب زيدان وأنصار مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020
بات البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد الإسباني، على أتم الجاهزية للتواجد خلال الفترة الحالية، بعد الإصابة القوية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فعاليات دوري أبطال أوروبا.
ووفقا لصحيفة الآس الإسبانية، فقد أكد زيدان : عن تعافي هازارد من إصابته بالكاحل وحان وقت مشاركته الآن.
وأضاف: عن جاهزيته للتواجد أمام مانشستر سيتي، في دوري أبطال جسديا هو جاهز بدنيا أما جسديا وذهنيا لايزال هناك بعض الوقت، نتيجة غيابه قرابة الثلاثة أشهر.
ويستعد الفريق الملكي لخوض مواجهة سيلتفا فيجو غدا الأحد، من أجل مواصلة قطار الصدارة لليجا والحفاظ عليها، في ظل ملاحقة من غريمه التقليدي برشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر هازارد يثلج قلب زيدان وأنصار مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.