هازارد يثلج قلب زيدان وأنصار مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

بات البلجيكي إيدين هازارد جناح ريال مدريد الإسباني، على أتم الجاهزية للتواجد خلال الفترة الحالية، بعد الإصابة القوية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فعاليات دوري أبطال أوروبا.

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ووفقا لصحيفة الآس الإسبانية، فقد أكد زيدان : عن تعافي هازارد من إصابته بالكاحل وحان وقت مشاركته الآن.

وأضاف: عن جاهزيته للتواجد أمام مانشستر سيتي، في دوري أبطال جسديا هو جاهز بدنيا أما جسديا وذهنيا لايزال هناك بعض الوقت، نتيجة غيابه قرابة الثلاثة أشهر.

ويستعد الفريق الملكي لخوض مواجهة سيلتفا فيجو غدا الأحد، من أجل مواصلة قطار الصدارة لليجا والحفاظ عليها، في ظل ملاحقة من غريمه التقليدي برشلونة.