زيدان يعلق على عقوبة مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 فبراير 2020

علق زين الدين ​زيدان​ مدرب ​ريال مدريد​ الاسباني على عقوبة منافسه في دوري ابطال اوروبا الموسم الحالي مانشستر سيتي الانكليزي.



وتلقى مانشستر سيتي صدمة مدوية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحرمانه من المشاركة في دوري الأبطال لمدة موسمين مقبلين وغرامة 30 مليون يورو لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

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وتحدث زيدان عن العقوبة قبل لقاء سيلتا فيغو:" لا أعلم ماذا أقول، أستطيع فقط التعليق على كرة القدم".

واضاف:" ​السيتي​ فريق قوي ويقدم مستوى مميزًا وهذا لن يتغير بسبب العقوبة، لكن تركيزنا الان على لقاء سيلتا".

وتابع:" بالتأكيد مواجهة السيتي صعبة، لا أريد التعليق على العقوبة، لكن أعتقد أنهم سيكون لديهم طموح كبير في مواجهتنا بدوري الأبطال".

وسيواجه السيتي نظيره ريال مدريد في البرنابيو يوم 26 شباط الحالي، على ان يكون لقاء الاياب على ملعب الاتحاد يوم 17 اذار المقبل.