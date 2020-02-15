شكرا لقرائتكم تفاصيل اجتماع الجنايني مع شوقي غريب لمناقشة برنامج المنتخب الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعاً مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، في حضور أحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف العام علي المنتخب الاولمبي ، و تم خلال الإجتماع مناقشة برنامج المنتخب أستعداداً للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ووافق رئيس اللجنة على البرنامج الذي تقدم به شوقي غريب، والذي يتضمن تجمع المنتخب خلال جميع التوقفات الدولية وأولها في شهر مارس المقبل حيث أن هناك أكثر من عرض للعب مع المنتخبات المتأهلة لدورة طوكيو طبقاً لرغبة المدير الفني .

صرح عمرو الجنايني، بأن الاتحاد يوفر كل الامكانات من أجل استعداد قوي للمنتخب لتحقيق حلم الشعب المصري بالفوز بميدالية في أوليمبياد طوكيو.

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أشار أن الاتحاد يثق في الجهاز الفني والإدارى واللاعبيين الذين يقع عليهم الاختيار في تحقيق الحلم وأسعاد الشعب المصري بصفةعامة وجماهير الكرة المصرية بصفة خاصة بعدما نجحوا في الفوز ببطولة أفريقيا.

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة و التأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويتواجد الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب في الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض و محمد شوقى مدربي الفريق للمشاركة في ودية قدامي الأهلي و الزمالك يوم الأربعاء على هامش مباراة السوبر المصري ، وسيتم تكريمهم قبل إنطلاق اللقاء بدقائق.

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب انطلاق معسكر المنتخب يوم 20 مارس المقبل فى إطار الإعداد لاوليمبياد طوكيو 2020.