شكرا لقرائتكم الإسماعيلي بالأصفر والرجاء بالأخضر فى موقعة البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اسفر الاجتماع الفني الذى عقد منذ قليل لمباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي عن إرتداء الدراويش للزي التقليدي وهو الأصفر والشورت الأزرق ، فيما سيظهر فريق الرجاء بقميصه الأخضر خلال المباراة التى تجمع الفريقين، غدا الأحد، ضمن منافسات جولة الذهاب من الدور قبل النهائي لبطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

حضر الاجتماع الفني الذي تم عقده، منذ قليل الكويتى محمد العدوانى مراقب المباراة وخالد المتقوى المنسق العام ومن جانب الإسماعيلى تواجد أحمد بزان المدير التنفيذى وطارق أبو الليل ، وأحمد سالمان مدير وعضو الجهاز الإداري بجانب عبد السلام حناد رئيس بعثة الرجاء واحد أعضاء الجهاز الإداري.

وشهد الاجتماع الاتفاق على عدة من الأمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة المقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية بحضور جماهيري يصل إلى خمسة آلاف مشجع.

فى سياق متصل شهد الاستقبال عدد من مسئولى النادى من بينهم سيد العركى مدير إدارة العلاقات العامة وأحمد بزان المدير التنفيذى فضلا عن تواجد خالد المتقوى المنسق العام ومحمد العداونى مراقب المباراة.

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هذا وقد تم تبادل الدورع والشعار ،وذلك فى إطار دعم أواصر علاقات الود والمحبة بين الناديين ، والعمل على تحقيق مزيد التعاون والتنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأكد الكلية على اعتزازه بتواجد الفريق المغربى بالاسماعيلية ، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الناديين باعتبارهما احد أكبر وأعرق الأندية فى مصر والمغرب.

وأعرب عضو مجلس الإدارة على حرص مجلس الإدارة على مواصلة تعميق العلاقات بين الناديين ودفعها إلى آفاق أوسع.

ويختتم اليوم السبت ، فريق الاسماعيلى بقيادة الفرنسي ديديه جوميز استعداداته لمباراته المرتقبة مع الرجاء المغربى المقرر لها السادسة مساء غداً الاحد على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" وسط حضور جماهيرى يقارب الخمسة الاف مشجع، ويطمح جوميز في أن ينجح الدراويش بتسجيل نتيجة إيجايبة في مباراة الذهاب قبل السفر للمغرب لخوض لقاء الإياب المقرر له 15 مارس المقبل لضمان حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية التي يحلم عشاق الفانلة الصفراء في التتويج بلقبها تعويضاً عن التراجع المحلى على صعيد مسابقة الدوري .

ويملك فريق الرجاء المغربى العديد من النجوم وعناصر الخبرة، منهم محسن متولي وسفيان رحيمي ومهاجم الزمالك المعار حميد احداد وفابريس نجوما ولوامبا نجوما.