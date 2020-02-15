شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمى لمواجهة الاتحاد السكندري ضد أسوان فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طلعت يوسف ومجدي عبد العاطي، المديران الفنيان للاتحاد السكندرى وأسوان تشكيلة فريقهما التى ستخوض لقاء دور الـ 16 في كأس مصر على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر. كاس مصر وجاءت تشكيلة الاتحاد على النحو التالى :- وجاءت تشكيلة الاتحاد على النحو التالى :- حارس المرمى : محمود الزنفلى خط الدفاع : محمود شعبان – إسلام جمال – عمر الميدانى – السيد سالم Advertisements خط الوسط : نور السيد – احمد نبيل مانجا – خالد الغندور – احمد رفعت خط الهجوم : محمد الصباحى – خالد قمر كاس مصر بينما جاء تشكيل أسوان كالتالي:رضا السيد في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، طارق أبو العز، حسن طارق، محمد همام، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوي، أحمد صغيري، فادي فريد وكريم الطيب. كاس مصر وطالب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس مصر لإستكمال رحلة زعيم الثغر بالبطولة سعياً للتتويج بلقبها ومصالحة الجماهير الغاضبة من وداع البطولة العربية لصالح الاسماعيلى فيما يتمسك مجدى عبد العاطى المدير الفني لأسوان لإستكمال انتفاضة تماسيح النيل التي أهدته ثلاثة انتصارات متتالية بالدوري أنقذته من إقتحام دوامة الهبوط. كاس مصر ويرتبط فريق الاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر، حيث حصد زعيم الثغر لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976 ويمنى النفس باللقب السابع هذا الموسم لإهداؤه لجماهيره العريضة . كاس مصر وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين. كاس مصر ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر. كاس مصر بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى وأسوان والمقاولون والمصرى. بينما جاء تشكيل أسوان كالتالي:رضا السيد في حراسة المرمى، محمد جابر ميدو، طارق أبو العز، حسن طارق، محمد همام، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل، عبد الله السنجهاوي، أحمد صغيري، فادي فريد وكريم الطيب.وطالب طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس مصر لإستكمال رحلة زعيم الثغر بالبطولة سعياً للتتويج بلقبها ومصالحة الجماهير الغاضبة من وداع البطولة العربية لصالح الاسماعيلى فيما يتمسك مجدى عبد العاطى المدير الفني لأسوان لإستكمال انتفاضة تماسيح النيل التي أهدته ثلاثة انتصارات متتالية بالدوري أنقذته من إقتحام دوامة الهبوط.ويرتبط فريق الاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر، حيث حصد زعيم الثغر لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976 ويمنى النفس باللقب السابع هذا الموسم لإهداؤه لجماهيره العريضة .وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين.ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى وأسوان والمقاولون والمصرى.

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