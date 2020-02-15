شكرا لقرائتكم أبو قير للأسمدة يعبر الحدود ويتأهل لدور الـ8 بـ كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق أبو قير للأسمدة ثانى مفاجأته ببطولة كأس مصر ، بعدما فاز على حرس الحدود بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد الاسكندرية ، ليخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية وينتظر الفائز من الأهلى والترسانة ، تقدم أحمد العش من ركلة جزاء فى الدقيقة 9 ثم سجل هانى السيد الهدف الثانى فى الدقيقة 79 . كاس مصر وكان أبو قير للأسمدة أحد أندية القسم الثانى قد فجر أولى مفاجأت كأس مصر بعدما أطاح بالانتاج الحربى خارج البطولة بنتيجة 4/2 في ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بتعادل الفريقين 1/1 . كاس مصر وتمكن أحمد الكاس المدير الفنى لأبو قير للأسمدة من قيادة فريقه لتقديم أداء مميز ليطيح بحرس الحدود صاحب الصولات والجولات خارج بطولة كأس مصر والتى توج بلقبها مرتين تحت قيادة طارق العشرى الذى أدار اللقاء من المدرجات بسبب إيقافه ثلاث مباريات من جانب لجنة الانضباط باتحاد الكرة. كاس مصر وتأهل حرس الحدود لهذا الدور عقب الفوز على بتروجت بهدف دون رد سجله مصطفى على في دور الـ 32 للبطولة ، وسبق لطارق العشرى قيادة حرس الحدود لتحقيق إنجازات لا تنسى، وقاد الفريق السكندرى للفوز بثلاث بطولات، هى كأس مصر موسم 2009 على حساب إنبى 4-2 بركلات الجزاء، والفوز بكأس السوبر المحلى موسم 2009 عقب تغلبه على الأهلى بهدفين نظيفين، وأخيراً الحصول على لقب كأس مصر موسم 2010 بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء، عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق. كاس مصر أحمد الكاس لعب لأندية الأوليمبى والزمالك والاتحاد السكندرى، ونال لقب هداف الدورى ثلاث مرات وسجل 107 أهداف فى الدورى المصرى ليقتحم نادى المائة ، وشارك الكاس مع المنتخب المصرى فى كأس العالم 1990 بإيطاليا، وأحرز خمسة أهداف مع الزمالك خلال مشاركاته الأفريقية. كاس مصر وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة الكأس الموسم الماضى، عقب التفوق على بيراميدز بالمباراة النهائية بـ3 أهداف دون رد، أحرزهم يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي هدفين. كاس مصر ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر.

بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبي والاتحاد السكندرى وأسوان والمقاولون والمصرى.