شكرا لقرائتكم رسميا .. الجونة يعلن تغيير اسم ملعبه لـ "ستاد خالد بشارة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الجونة تغيير اسم ملعبه بشكل رسمي اليوم، السبت، من "ستاد الجونة" ليصبح "ستاد خالد بشارة" تخليدا وتكريما لاسم رئيسه الراحل .

وقال مسئولو نادي الجونة:" يفخر النادي بالإعلان عن تغيير اسم ملعبه رسميا ليصبح "ستاد خالد بشارة".

وكان خالد بشارة رئيس نادي الجونة، قد لقي مصرعه في حادث سير يناير الماضي.

كان نادي الجونة قد أعلن تجديد عقد محمود شبراوي، جناح الفريق الأول، لمدة 5 سنوات المقبلة، من أجل الاستمرار مع الفريق الساحلي.

Advertisements

وتألق شبراوي ضمن صفوف الجونة خلال الموسمين السابقين وشارك في صعود الفريق للدوري الممتاز وكذلك الموسم الماضي رغم تعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي.

على صعيد مختلف تحدث نادر شوقي، رئيس الشركة المسئولة عن نادي الجونة، عن حقيقة انتقال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى نادي الجونة في نهاية الموسم الجاري .

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية، إن شريف إكرامي حارس كبير ولكن أعتقد أن تاريخه كبير على الجونة وسعره غالي على الجونة، وتابع: "شريف إكرامي رحيله عن الأهلي لأسباب مادية وأعتقد أنه لن ينتقل للجونة".

تحدث نادر شوقي، عن تجدد إصابة رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقال إنه لا يعرف حقيقة تجدد إصابة رمضان، لكن الأهلي هو من يعلن وسيحاول تجهيزه في أسرع وقت حال تجدد إصابته.