شكرا لقرائتكم بعد التتويج بالسوبر الأفريقي .. بعثة الزمالك تُغادر قطر فى رحلة العودة للقاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت منذ قليل بعثة لاعبى الزمالك، قطر، متجهة إلى عمان فى رحلة العودة إلى القاهرة، بعد الفوز بكأس السوبر الإفريقى عقب التغلب على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة، باستاد الغرافة القطرى، ليُحقق الأبيض اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان آخر كأس سوبر توج به الأبيض فى 2003 على حساب الوداد المغربى.

وتصل بعثة لاعبى الزمالك، فى تمام الثانية عشرة من منتصف الليلة، عقب الانتهاء من خوض مباراة السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى، بعدما خاض الأبيض المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية الأفريقية، فيما شارك الفريق التونسى بعدما توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عن النسخة الماضية من البطولتين.

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ومن المقرر أن يؤدى الزمالك، غداً، الأحد، مرانه فى القاهرة عقب العودة من قطر قبل السفر مُجددًا إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، حيث ستغادر البعثة البيضاء إلى أبو ظبى، بعد غد، قبل المباراة المرتقبة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبون والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة، خاصة أن المباراة سيعقبها مواجهة أخرى أمام الأهلى، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامته يوم 24 من فبراير الجارى، بالقاهرة.

وحرص لاعبو الزمالك على الاحتفال مع الجماهير فى فندق الإقامة بالدوحة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث سمح مسؤولو البعثة للجماهير بالتواجد فى الفندق للاحتفال مع اللاعبين عقب الفوز على الترجى التونسى إلى جانب التقاط الصور التذكارية معهم وتهنئتهم بالفوز بلقب البطولة بعد إقصاء الترجى التونسى.