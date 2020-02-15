شكرا لقرائتكم العلامة الكاملة تسلح كهربا قبل سوبر الزمالك والسر فى الرقم "3" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، تقديم عروضه الجيدة مع المارد الأحمر منذ انضمامه بعد فسخ عقد اللاعب مع أفيش البرتغالى، وسداد الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار، حيث تألق "الفولت" في مواجهة المصري البورسعيدي أمس، الجمعة، بعد نزوله كبديل، ونجح في إحراز هدف وصنع أخر لزميله جونيور أجاي ليواصل الجناح الدولي تألقه بقميص الفريق الأحمر رغم عدم مشاركته بشكل أساسي.

وواصل فريق الأهلى النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالى وأسقط المصرى بثلاثية نظيفة، سجل ثلاثية الأهلى على معلول فى الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجايى فى الدقيقة 82 وكهربا فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالى وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدورى وقدم الأهلى هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظيفة، فيما توقف رصيد المصرى عند 20 نقطة ويبقى فى المركز العاشر.

أرقام كهربا مع الأهلى فى الدورى منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء جعلته يحصل على العلامة الكاملة رغم عدم المشاركة بصفة أساسية، وجاءت أرقام اللاعب كالتالى..

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شارك كهربا فى 6 مباريات مع الأهلى بالدورى بواقع 131 دقيقة، أمام كلاً من.. نادى مصر، وطنطا، والمقاولون العرب، وبيراميدز، وطلائع الجيش، وأخيرًا المصري البورسعيدى.

كهربا نجح فى إحراز 3 أهداف وصناعة 3 أخرون، كما ساهم فى صناع 3 فرص حقيقية للأهلي على مرمى الخصم، ليتفوق اللاعب فى إحصائياته الرقمية قبل ايام قليلة من مواجهة فريقه السابق الزمالك، فى مباراة السوبر المحلى المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد فى الإمارات.