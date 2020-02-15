شكرا لقرائتكم العلامة الكاملة تسلح كهربا قبل سوبر الزمالك والسر فى الرقم "3" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وواصل فريق الأهلى النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالى وأسقط المصرى بثلاثية نظيفة، سجل ثلاثية الأهلى على معلول فى الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجايى فى الدقيقة 82 وكهربا فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالى وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدورى وقدم الأهلى هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظيفة، فيما توقف رصيد المصرى عند 20 نقطة ويبقى فى المركز العاشر.
أرقام كهربا مع الأهلى فى الدورى منذ انضمامه لصفوف القلعة الحمراء جعلته يحصل على العلامة الكاملة رغم عدم المشاركة بصفة أساسية، وجاءت أرقام اللاعب كالتالى..
شارك كهربا فى 6 مباريات مع الأهلى بالدورى بواقع 131 دقيقة، أمام كلاً من.. نادى مصر، وطنطا، والمقاولون العرب، وبيراميدز، وطلائع الجيش، وأخيرًا المصري البورسعيدى.
كهربا نجح فى إحراز 3 أهداف وصناعة 3 أخرون، كما ساهم فى صناع 3 فرص حقيقية للأهلي على مرمى الخصم، ليتفوق اللاعب فى إحصائياته الرقمية قبل ايام قليلة من مواجهة فريقه السابق الزمالك، فى مباراة السوبر المحلى المقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد فى الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر العلامة الكاملة تسلح كهربا قبل سوبر الزمالك والسر فى الرقم "3" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.