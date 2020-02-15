اتحاد الكرة يحسم الجدل حول موعد وملعب مباراة الأهلي وصن داونز.. وأزمة مرتقبة مع الزمالك

كتب: ضياء السقا

حسم اتحاد الكرة المصري، موعد وملعب مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب الدور ربع النهائي، من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب "اليوم السابع"، عقد مؤخرا اجتماعاً أمنياً بحضور مندوب من النادي الأهلي وتم خلاله إخطاره بإقامة المباراة المرتقبة على ستاد السلام، بالقاهرة، يوم 29 فبراير الجاري.

وكان محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، قد علن أن إدارة النادي الأحمر حددت يوم 29 فبراير الجاري، لمواجهة صن داونز في القاهرة.

وكان الأهلي قد تلقى خطابا من الاتحاد الإفريقى يطالب فيه الإدارة الحمراء باختيار موعد المباراة من يومي 28 فبراير أو 29 فبراير ليفضل النادي يوم 29 في النهاية.

وأكد مرجان في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأهلي حدد ملاعبه فى بطولة إفريقيا بالترتيب التالي ملعب استاد القاهرة، استاد السلام وأخيراً ملعب برج العرب.

وفي سياق متصل، تلقى الأهلي إخطاراً يُفيد بإقامة مباراة العودة في جوهانسبرج، بجنوب إفريقيا يوم 7 مارس المقبل.

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بوادر أزمة بين الأهلي والزمالك

على صعيد متصل، يرغب نادي الزمالك في مواجهة الترجي التونسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في القاهرة يوم 29 فبراير أيضا، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الأمن في تأمين المباراتين، خاصة أنهما بجماهير، مما ينذر بأزمة مرتقبة، في ظل إصرار النادي الأبيض على موقفه.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أكد أن الأهلي افتعل مشكلة بطلب خوض مباراته أمام صن داونز في نفس الموعد الذي وافق عليها الكاف لإقامة مباراة الأبيض مع الترجي ضمن منافسات نفس الدور في المسابقة.

وقال منصور، في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك": "الزمالك أخطر الاتحاد الإفريقي بخوض المباراة يوم 29 باستاد القاهرة، وحصلنا على موافقة رسمية من الكاف بالموعد والملعب".

وأضاف: "لكن الأهلي قام باختلاق مشكلة بعدها بدون أي سبب بطلب خوض مباراته أمام صنداونز في نفس الموعد، رغم أن الزمالك استبق بتلك الخطوة، فلماذا نخلق أزمة؟".

وأوضح: "نتمنى عدم تصدير مشاكل للبلد ووزارة الشباب والرياضة، مستحيل أن ينظم الأمن مباراتين للأهلي والزمالك في يوم واحد".