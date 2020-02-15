بعد أزمة صلاح وكلوب بسبب الأولمبياد.. الفيفا يصدم الفرعون المصري

كتب: ضياء السقا

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه من حق ليفربول الإنجليزي منع نجمه المصري محمد صلاح، من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال المتحدث الرسمي باسم الفيفا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مسابقة كرة القدم الأوليمبية للرجال، وكذلك جميع بطولات الفيفا التي بها شروط تتعلق بسن اللاعبين غير مدرجة في رزمانة المباريات الدولية للرجال خلال الفترة من 2018 حتى 2024 وبالتالى فإن الأندية ليست ملزمة بالتخلي عن لاعبيها للمشاركة في البطولة الأولمبية.

وتلوح في الأفق بوادر أزمة بين يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، ومحمد صلاح، بسبب رغبة الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، في ضم مهاجم الريدز في أولمبياد طوكيو 2020.

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وستقام دورة الألعاب الأولمبية في الفترة بين يوليو وأغسطس 2020 تزامنا مع ضربة بداية الدوري الإنجليزي، مما يعني غياب صلاح عن فترة الاستعداد للموسم الجديد، وأيضا عدم مشاركته في الجولات الأولي من البريميرليج.

وأعرب كلوب، عن أمنيته فى عدم مشاركة صلاح في الأولمبياد، قائلا: "لم يتم اتخاذ أى قرار، هل أريد خسارة لاعب فى فترة الإعداد للموسم الجديد؟ بالتأكيد لا، ولكن على الأخذ فى الاعتبار عدة أمور أخرى".

وأضاف المدرب الألماني في مؤتمر صحفي: "أحتاج للتحدث مع صلاح ومزيد من المعلومات عن الوضع، وحتى الآن لم يتواصل معى أى أحد بشأن مشاركة صلاح فى الأولمبياد".

وأشارت تقارير إعلامية أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد أبدى رغبته في ضم محمد صلاح في الأولمبياد.