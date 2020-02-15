كوبي براينت ضمن المرشحين للانضمام إلى قاعة مشاهير "هول أوف فايم"

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اختير اسطورة لوس انجليس ليكرز الراحل كوبي براينت، الذي لقي حتفه اثر تحطم مروحية في 26 كانون الثاني/يناير الفائت، الجمعة بين المرشحين الثمانية لدخول قاعة مشاهير "هول أوف فايم" لنجوم كرة السلة.

وهي المرة الاولى التي يتم اختيار فيها براينت حامل لقب الدوري الاميركي للمحترفين في خمس مناسبات والذي شارك في مباراة كل النجوم (أول ستارز) 18 مرة، ليكون ضمن لائحة المرشحين النهائيين للانضمام الى كوكبة من النجوم، بعد حوالي ثلاث سنوات ونصف على اعتزاله كرة السلة عام 2016.

والى جانب براينت، اختار المنظمون تيم دانكن المتوج بلقب الدوري في خمس مناسبات مع سان انطونيو سبيرز والذي اختير ثلاث مرات افضل لاعب في النهائيات، اضافة الى كفين غارنيت المتوج بطلا مع بوسطن سلتيكس عام 2008 وأفضل لاعب في الدوري عام 2004، وتاميكا كاتشينغز بطلة دوري المحترفات عام 2012 والفائزة بذهبية الاولمبياد اربع مرات فضلا عن مشاركتها في مباراة كل النجوم في 10 مناسبات.

وضمن المرشحين ايضا المدرب السابق رودي توميانوفيتش الذي قاد هيوستن روكتس الى لقب الـ "أن بي أي" عامي 1994 و1995 اضافة الى ثلاثة مدربين من فرق الجامعات.

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وسيتم الإعلان عن الاسماء الذين سينضمون الى "هول أوف فايم" في الرابع من أبريل/نيسان المقبل في جامعة "فاينل فور" في أتلانتا، حيث يحتاج المرشح الى 18 صوت من أصل 24 عضو في اللجنة لنيل هذا الشرف، علما أن مقر "هول أوف فايم" يقع في سبرينغفيلد في ولاية ماساشوستس، المكان الذي اخترع فيه الكندي-الاميركي جيمس نايسميث كرة سلة وسن قوانينها.

وقضى براينت (41 عاما) في 26 كانون الثاني/يناير في لوس أنجليس في حادث مروحية، أسفر عن وقوع ثمانية ضحايا آخرين، من ضمنهم ابنته جيانا البالغة 13 عاما.

وقال جيري كولنجيلو رئيس مؤسسة "هول أوف فايم" "رحيل كوبي براينت المفاجئ تركنا في حالة حزن وحداد ونحن فخورون في تكريم إرثه وفي الوقت نفسه سبعة أشخاص آخرين تركوا أثرا كبيرا في رياضتنا".