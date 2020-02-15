شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي الجماعي بعد تعافيه من " الخلفية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي في مران فريقه الجماعي المقام حاليا علي ملعب التتش بالجزيرة بعد تعافيه من إصابة الخلفية التي ضربته مرتين خلال الفترة الماضية ،و و يحاول الجهاز الفني تجهيز الجناح الدولي لمباراة السوبر المصري أمام الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل في الإمارات.

وواصل فريق الأهلى النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالى وأسقط المصرى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدورى الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلى على معلول فى الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاى فى الدقيقة 82 وكهربا فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالى وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدورى وقدم الأهلى هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظيفة، فيما توقف رصيد المصرى عند 20 نقطة ويبقى فى المركز العاشر.

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الأهلى لعب المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، أحمد فتحى، أيمن أشرف، رامى ربيعة، على معلول، أليو ديانج، عمرو السولية، وليد سليمان ،حسين الشحات، جونيور أجايى ومروان محسن، واستبعد فايلر أحمد الشيخ ومحمد مجدى قفشة ومصطفى شوبير.

فيما جاء تشكيل المصرى كالتالى: أحمد عبد الفتاح، إسلام أبو سليمة، محمود وادى، فريد شوقي، مفتاح طاطا، أحمد ياسر، اسلام عطية، عمر كمال، كريم العراقي، سعيدو سمبوري، حسن علي.