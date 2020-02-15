شكرا لقرائتكم خبر عن الأوكرانية ليزا سورينكو تتأهل لنهائى بطولة zed لسيدات التنس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت الأوكرانية ليزا سورينكو إلى نهائى منافسات فردى بطولة zed المفتوحة للتنس، والتى يستضيفها مجمع zed الرياضى بالشيخ زايد بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار كأول بطولة كبرى للسيدات فى مصر، وجاء تأهل الأوكرانية ليزا سورينكو إلى النهائى بالفوز على الهولندية أرانشا روس.

وتخوض المصرية ميار شريف، المصنفة رقم 189 عالميا فى التنس، اليوم، منافسات نهائى زوجى لطولة zed المفتوحة للسيدات، وفازت ميار برفقة زميلتها الهولندية أرانتشا روس أمام الثنائى الأجنبى، البولندية كاترزنا بيتر، والصربية ألكساندرا كرونيك.

وكانت ميار شريف برفقة زميلتها الهولندية أرانتشا روس، قد تغلبتا على الثنائى البولندية بولا كانيا والأوكرانية أنستازيا شوشينا فى مباراة الدور نصف النهائي، التى جمعت اللاعبات الأربعة بمنافسات الزوجى فى نصف النهائي، بمجموعتين مقابل واحدة فى مباراة استغرقت ساعة و34 دقيقة وجاءت تفاصيلها كالتالي: 7/6, 6/2, 10/5.

من جانبه أكد محمد الغزاوى، منسق بطولة زد المفتوحة لسيدات التنس التى يستضيفها مجمع زد بالشيخ زايد بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار، قد أكد على أن البطولة حققت نجاحا كبيرا على جميع الأصعدة حتى الآن، مشيرا إلى الخبرات التى اكتسبتها اللاعبات المصريات من البطولة ودورها فى نقل التنس المصرى لمكان أفضل، مشيرا إلى تنظيم بطولة أخرى تقدر جوائزها بـ 60 ألف دولار الأسبوع المقبل لم تقل فى المستوى عن هذه البطولة، وسيكون هناك لاعبات بترتيب أفضل، ونعمل على زيادة جوائز البطولات وفقا للوائح الاتحاد الدولي، حتى نستضيف أكبر اللاعبات.

بلغ عدد اللاعبات المشاركة بالبطولة حوالى 80 لاعبة تنس من 20 جنسية مختلفة، وحصلت شركة أورا على حقوق تنظيم بطولة "ZED" لسيدات التنس، لتكون أكبر بطولة تستضيفها الأراضى المصرية.

كان محمد صفوت لاعب وادى دجلة تحطيم الأرقام القياسية فى مسيرته الاحترافية بالتنس، وتقدم اللاعب 27 مركزاً فى التصنيف العالمى للعبة الصادر اليوم عن الاتحاد الدولى ليصل إلى المركز رقم 130 على العالم، محققاً أفضل تصنيف يصل إليه صاحب الـ29 عاماً عبر مسيرته الاحترافية.

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