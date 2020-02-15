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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 15 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلي يُناقش تحمل جزء من راتب صالح جمعة لتسهيل رحيله لأوروبا، تكريم المنتخب الأوليمبي قبل انطلاق سوبر الأهلي و الزمالك في الإمارات.

الأهلي يُناقش تحمل جزء من راتب صالح جمعة لتسهيل رحيله لأوروبا

يُناقش مسئولو الأهلي تحمل جزء من راتب صالح جمعة لاعب وسط الفريق، لإقناعه بالرحيل للدوري الفنلندي، بعد خروجه التام من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ،والذي أعلن عدم رغبته في تواجده داخل صفوف الفريق وتمنى له التوفيق مع أي نادي أخر، ويرفض فايلر عودة صالح جمعة لحساباته الفنية وأتخذ قراراً بعدم خوض اللاعب للتدريبات الجماعية مع الفريق، وذلك على خلفية المشادة التي نشبت بينهما في أحد التدريبات بعد قيام فايلر بإبعاده من التقسيمة وهو الأمر الذي لم يروق باللاعب وقام بالانفعال على فايلر في وقتها.

الزمالك يصل القاهرة الليلة على دفعتين بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

تصل بعثة الزمالك إلى القاهرة اليوم، السبت، على دفعتين بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقى، عقب الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضى باستاد الغرافة القطرى، ليُحقق الأبيض اللقب للمرة الرابعة فى تاريخه، وبعد غياب دام لـ 17 عاما، حيث كان آخر كأس سوبر توج به الأبيض فى 2003 على حساب الوداد المغربى.

تكريم المنتخب الأوليمبي قبل انطلاق سوبر الأهلي و الزمالك في الإمارات

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة و التأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

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الأهلي يضع حجر الأساس لفرع التجمع الخامس غداً

يتوجه مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب فى الثالثة عصر غد الأحد إلى فرع النادى الجديد بالتجمع الخامس، لوضع حجر الأساس الخاص بالفرع، فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللذين وجه لهما مجلس الإدارة الدعوة لحضور الانطلاق الرسمى لأعمال البناء والتشييد فى الفرع الجديد مع وضع حجر الأساس.

تاكيس جونيس يؤجل مغادرة مصر.. وشكوك حول التفاوض مع نادى أخر

قرر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى السابق لفريق وادى دجلة، تأجيل سفره ومغادرة مصر ليوم الثلاثاء المقبل، بعد أن كان من المنتظر أن يعود إلى بلاده الخميس الماضى عقب فسخ تعاقده مع مجلس الإدارة بالتراضي، بين الطرفين، بسبب سوء النتائج التي حقق الفريق في الفترة الماضية، وكان أخرها الخسارة من المصري البورسعيدى بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي في مسابقة الدورى المصرى.

اتحاد الكرة: 6 كاميرات الحد الأدنى لتطبيق تقنية الـvarبالملاعب المصرية

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ، أن العدد المسموح به فى عدد الكاميرات بالملاعب هو 6 كاميرات من أجل تطبيقة تقنية حكم الفيديو var ، وهذا هو العدد الأدنى لذلك، مؤكداً أن هناك محاولات جادة لتطبيق تقنية حكم الفيديو مع بداية الدور الثانى للدورى.

رمضان يعود لتدريبات الأهلي الجماعية.. وفايلر يحدد موقفه من سوبر الزمالك

أكد الجهاز الطبى بالأهلى عودة رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلى لتدريبات فريقه الجماعية، بعد انتهاء الجناح الدولى من تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية، وأدى اللاعب طوال الفترة الماضية تدريبات بدنية فى الجيم فى إطار البرنامج الموضوع له، وخاض اللاعب بعدها تدريبات الجرى حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.