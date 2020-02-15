شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاد خالد بشارة".. الجونة يعلن تغيير اسم ملعبه رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الجونة تغيير اسم ملعبه بشكل رسمى اليوم، السبت، من "ستاد الجونة" ليصبح "ستاد خالد بشارة" تخليدا وتكريما لاسم رئيسه الراحل، وقال مسئولو نادى الجونة، "يفخر النادى بالإعلان عن تغيير اسم ملعبه رسميا ليصبح "ستاد خالد بشارة".

وكان خالد بشارة رئيس نادى الجونة قد لقى مصرعه فى حادث سير يناير الماضى.

كان نادى الجونة قد أعلن تجديد عقد محمود شبراوي، جناح الفريق الأول، لمدة 5 سنوات المقبلة، من أجل الاستمرار مع الفريق الساحلي.

وتألق شبراوى ضمن صفوف الجونة خلال الموسمين السابقين وشارك فى صعود الفريق للدورى الممتاز وكذلك الموسم الماضى رغم تعرضه لإصابة قطع فى الرباط الصليبي.

على صعيد مختلف تحدث نادر شوقي، رئيس الشركة المسئولة عن نادى الجونة، عن حقيقة انتقال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، إلى نادى الجونة فى نهاية الموسم الجارى .

وقال نادر شوقى فى تصريحات تليفزيونية، إن شريف إكرامى حارس كبير ولكن أعتقد أن تاريخه كبير على الجونة وسعره غالى على الجونة، وتابع: "شريف إكرامى رحيله عن الأهلى لأسباب مادية وأعتقد أنه لن ينتقل للجونة".

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تحدث نادر شوقي، عن تجدد إصابة رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، وقال إنه لا يعرف حقيقة تجدد إصابة رمضان، لكن الأهلى هو من يعلن وسيحاول تجهيزه فى أسرع وقت حال تجدد إصابته.

ستاد خالد بشارة