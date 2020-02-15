شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة الأهلي وصن داونز 29 فبراير باستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن اجتماعاً أمنياً عقد أمس الأول الثلاثاء بحضور مندوب من النادى الاهلي وتم خلاله إخطار النادى الأحمر بإقامة مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى ذهاب دور الثمانية بدورى ابطال افريقيا على ستاد السلام يوم 29 فبراير الجارى.

وأضاف المصدر أن النادى الأهلى سبق وطلب اللعب باستاد القاهرة وبحضور 65 ألف مشجع ولكن الاجتماع الأمنى شهد حسم إقامة المباراة باستاد السلام .

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على صعيد آخر، حرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى ، على حضور مران فريقه المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، فى انطلاق استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها الخميس المقبل بالإمارات.

وواصل فريق الأهلى النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالى وأسقط المصرى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدورى الممتاز.

وسجل ثلاثية الأهلى على معلول فى الدقيقة العاشر من ضربة جزاء سجله على معلول وأجاى فى الدقيقة 82 وكهربا فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة ويحافظ على سجله الرائع هذا الموسم بعدما حقق الفوز الخامس عشر على التوالى وحافظ على سجل اللاهزيمة ويؤمن قمة الدورى وقدم الأهلى هديا عيد الحب لجماهيره بالفوز بثلاثية نظيفة، فيما توقف رصيد المصرى عند 20 نقطة ويبقى فى المركز العاشر.