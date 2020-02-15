شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. لماذا لا يشارك بادجى مع الأهلي بصفة أساسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضم مسئولو النادى الأهلي السنغالى أليو بادجى فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من رابيد فينا النمساوى مقابل مليونى يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وشارك اللاعب مع المارد الأحمر فى ثلاث مباريات حتى الآن، بديلاً أمام النجم الساحلى التونسى بالقاهرة والهلال بالسودان فى الجولتين الخامسة والسادسة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا قبل أن يظهر للمرة الثالثة مع الأهلى بديلاً أيضاً فى مباراة بيراميدز فى الدورى، وهى المباراة التى فاز فيها الأهلى بهدفين مقابل هدف سجل بادجى أحدهما فيما كان الثانى من نصيب المالى ديانج، وهو ما يطرح عددا من التساؤلات نستعرضها فى السطور التالية..

لماذا غاب بادجى عن مواجهتى طلائع الجيش والمصرى

غاب السنغالى أليو بادجى عن مواجهتى طلائع الجيش والمصرى البورسعيدى، وغاب عن الأولى بعد سفره للسنغال لتجديد جواز السفر الخاص به، بينما استبعده السويسرى رينيه فايلر من مواجهة المصرى أمس لعدم الجاهزية الفنية، وفقاً لتصريحات المدرب السويسرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد بعد انتهاء المباراة.

ما هو تفسير فايلر لاستبعاد بادجى؟

أكد رينيه فايلر أن استبعاد بادجى يرجع لوجهة نظر فنية قائلا، "بادجى يحتاج لمزيد من الوقت للتأقلم مع الفريق.. اللاعب لا يزال لديه مستقبل مع النادى، اللاعبون لا بد أن يكونوا جاهزين، وأختار اللاعب الجاهز لكل مباراة".

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متى يصبح بادجى لاعباً أساسياً فى الأهلي؟

يضع الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى فايلر، برنامجاً خاصاً ومكثفاً للمهاجم السنغالى لتجهيزه فى أقرب وقت للمشاركة بشكل أساسى، كما يرغب فايلر ومعاونوه فى أن يعتاد اللاعب على الأجواء فى مصر، ويكون صداقات مع زملائه، وهو ما ينعكس على مردوده داخل الملعب بشكل كبير.

ما هى فرص بادجى فى مواجهة السوبر أمام الزمالك؟

يتجه الجهاز الفني للأهلي لاصطحاب أليو بادجى فى رحلة الإمارات قبل مواجهة الزمالك فى السوبر، ومن المقرر أن يحصل المهاجم السنغالى على فرصة المشاركة، حتى وإن لم يبدأ بشكل أساسى، فمن المنتظر أن يحصل على فرصة اللعب بعض الوقت خلال أحداث المباراة.

من الأفضل من وجهة نظر بادجى.. مانى أم صلاح؟

أكد السنغالى أليو بادجى مهاجم الأهلى أنه لم يكن يهتم بالدراسة، وأن كرة القدم كانت هدفه الأساسى والأكبر منذ الطفولة، لافتًا إلى أنه كان سيصبح رجل أعمال صاحب مشروعات كبرى تخدم الناس، مؤكداً أن مواطنه ساديو ماني أفضل من محمد صلاح فى الوقت الحالى قائلا، "أحب الثنائى وهما من أهم لاعبى العالم فى الوقت الحالى".