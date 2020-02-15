الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدأ فريق الكرة بالأهلي استعداداته عصر اليوم السبت في ملعب "مختار التتش" لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري والمقرر لها يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

واجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي باللاعبين قبل انطلاق المران من أجل تحفيزهم قبل مباراة السوبر.

وشارك رمضان صبحي في المران الذي اشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة، بعد تعافيه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية والتي اشتكى منها في الفترة الماضية.

وأدی اللاعبون الذين شاركوا في مباراة المصري البورسعيدي أمس الجمعة بالدوري مرانًا خفيفًا، استعدادا للقاء الزمالك في إطار البرنامج البدني الذي وضعه توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني..

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واشتمل المران على جانب بدني خفيف وتقسيمة وفقرة خاصة للكرات العرضية.

وخاض فتحي تدريبات استشفائية في "الجيم" ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني للمجموعة التي شاركت في مباراة المصري، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وخاض كل من شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ثلاثي حراس المرمى في الأهلي تدريبات قوية تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وكان الأهلي فاز على المصري بثلاثية نظيفة ليحقق الفوز الـ15 على التوالي في الدوري المصري رافعا رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة.