رمضان صبحي يشارك في مران الأهلي لأول مرة منذ إصابته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
شارك رمضان صبحي في مران الفريق الأهلي لأول مرة منذ شهرين عقب تعافيه من الإصابة بتمزق العضلة الخلفية منتصف ديسمبر الماضي.
ويستعد الأهلي، بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، لمواجهة السوبر المحلي، يوم الخميس المقبل، في الإمارات.
وخاض الفريق الأول بالأهلي مراناً استشفائياً خفيفا، في إطار البرنامج البدني الذي وضعه توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني استعداد لمباراة السوبر.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن رمضان شارك في المران بشكل طبيعي ومن المنتظر أن يطير مع الفريق في معسكر الإمارات.
الجدير بالذكر أن بعثة الأهلي ستطير إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي بعد غد الاثنين للدخول في معسكر مغلق قبل مباراة القمة.
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