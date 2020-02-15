الجونة يطلق اسم خالد بشارة على ملعب النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت إدارة نادي الجونة تغيير اسم ملعب الفريق الساحلي الواقع بمدينة الجونة بالغردقة. وقام نادي الجونة بتدشين اسم الراحل خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة الفريق السابق، على الملعب تخليدا لذكراه. وقال نادي الجونة عبر حساباته الرسمية:" يفخر النادي بالإعلان عن تغيير اسم ملعبه رسميا ليصبح «ستاد خالد بشارة»". يذكر أن رئيس الجونة السابق توفي منذ اسبوعين عن عمر يناهز 48 عاما إثر حادث سير.

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