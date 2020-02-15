اتحاد الكرة يناقش برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إبراهيم علي:

عقد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعاً مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، في حضور الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة والمشرف العام علي المنتخب الاولمبي.

وتم خلال الإجتماع مناقشة برنامج المنتخب أستعداداً للمشاركة في نهائيات دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

ووافق رئيس اللجنة على البرنامج الذي تقدم به شوقي غريب، والذي يتضمن تجمع المنتخب خلال جميع التوقفات الدولية وأولها في شهر مارس المقبل حيث أن هناك أكثر من عرض للعب مع المنتخبات المتأهلة لدورة طوكيو طبقاً لرغبة المدير الفني.

Advertisements

وصرح عمرو الجنايني: "الاتحاد يوفر كل الامكانات من أجل استعداد قوي للمنتخب لتحقيق حلم الشعب المصري بالفوز بميدالية في أوليمبياد طوكيو".

واختتم الجنايني: "الاتحاد يثق في الجهاز الفني والادارى واللاعبيين الذين يقع عليهم الاختيار في تحقيق الحلم وإسعاد الشعب المصري بصفة عامة وجماهير الكرة المصرية بصفة خاصة بعدما نجحوا في الفوز ببطولة أفريقيا".

يذكر أن المنتخب المصري الأولمبي تأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، بعدما حقق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لمنتخب تحت 23 عاماً.