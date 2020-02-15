بالصور.. مشاهير يهنئون الزمالك بلقب السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

سيل من التهنئات انطلقت عقب تتويج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نظيره الترجي التونسي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة.

التعليقات التي هنأت الزمالك لم تقتصر على لاعبيه القدامي أو المشاهير المنتمين جماهير نادي الزمالك بل تنوعت وهو ما نستعرضه في التقرير التالي:

هيثم فاروق، لاعب الزمالك الأسبق، غرد على حسابه الشخصي بموقع تويتر:"أفريقيا تحت السيطرة. مبروووووك لو العمر لحظة عيشها كزملكاوي".

أحمد عيد، لاعب الزمالك الأسبق، غرد على حسابه الشخصي بموقع تويتر:"حق ربنا لازم ندي اللاعيبة حقهم زي ما بننتقدهم كلهم رجالة حتي اللي كانو في المدرجات منهم وشكر خاص لجمهور الزمالك اللي ساند الفرقة بطولة كبيرة ومهمة معنويًا بتمني بكرة استقبالهم في المطار ياخدوا حقهم وبعد بكرة نستعد للي بعده بس كدة منزودش الفرحة لسة في أول الموسم".

أمير عزمي مجاهد، مدرب مساعد فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، غرد على حسابه بموقع تويتر:"ألف مبرووووووك لكل الزملكاوية".

حازم إمام، لاعب الزمالك السابق الذي، غرد على حسابه بموقع تويتر:"ألف مبررررروك فوز عن جدارة واستحقاق ماتش رائع وأداء راقي وممتع ضد منافس قوي السوبر زملكاوي".

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المعلق الرياضي أحمد الطيب، غرد على حسابه بموقع تويتر:"كتبتها منذ فترة طويلة أربعة أشهر يا (حافظ زمالكنا يا الله) الزمالك و صلاح و مصر هديّة لنا من الله ومؤكد الأهلي معهم".

المعلق الرياضي الإماراتي، علي سعيد الكعبي، غرد هو الأخر عقب المباراة:"الزمالك هدية عظيمة لعشاقه".

الإعلامي عمرو أديب، المعروف عنه تشجيع نادي الزمالك، غرد على حسابه بموقع تويتر:"ألف مبروك يارجالة مواهب غير طبيعية وروح قتالية جبارة مفيش لاعب نص نص كلهم عالميين مفيش نقلة غلط مدرب صاحي وواعي استغل كل نقاط الضعف اللي في الترجي سعادة وفرحة ونصرة وإنصاف لنادي وجمهور محتاج يعرف طعم النصر والبطولات أسعدتم المصريين بره وجوه شكرًا ليكم".

تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، دوّن على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك:"مبروك لمصر ومبروك لرئيس مجلس إدارة الزمالك وأعضاءه وجمهوره مباراة كبيرة".

الفنان محمد هنيدي، المعروف عنه تشجيع الزمالك، غرد على حسابه بموقع تويتر:"مبروك للزمالك فريق عظيم وأداء عظيم ألف ألف مبروك لنادينا الكبير".

الفنان صلاح عبد الله، المعروف عنه تشجيع الزمالك، غرد أيضًا:"وصباح الخير وتصبحوا على خير كتير وتفرحوا فرحة الزملكاوية بعد ماتش الترجي".

خالد رفعت، مدير التسويق بنادى الزمالك سابقًا، غرد:"الحمدلله، الله عليك يا الزمالك".