مصدر: صلاح ينتظر قرار كلوب لتحديد موقفه من الأولمبياد (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الاجتماع بمدربه يورجن كلوب لحسم قرار مشاركته في أولمبياد طوكيو 2020 المقرر لها الصيف المقبل.

وقال مصدر مطلع لـ "الخليج 365" إن المدير الفني الألماني في قمة غضبه بسبب تغيير موعد كأس الأمم الأفريقية من صيف 2021 إلي يناير وفبراير من نفس العام وعبر عن غضبه في اجتماع مع الثلاثي الأفريقي في فريقه، ساديو ماني ونابي كينا وصلاح لغيابهم عن الريدز خلال هذه الفترة .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته إن كلوب أعلن صراحة عدم موافقته على أحد أهم لاعبيه خلال فترة الإعداد ولكن تمسك صلاح سيجبر مدربه على منافسو الموضوع.

وتنطلق أولمبياد طوكيو في الـ 22 يوليو المقبل، وتستمر حتى الثامن من أغسطس فيما ينطلق الدوري الإنجليزي في الثامن من أغسطس.

ووفقا للمصدر فإن الاجتماع الأخير بين كلوب وصلاح سيحسم مشاركته حيث إن النجم المصري يرغب بشدة في المشاركة بالأولمبياد ولكنه لن يصطدم بمدربه في حالة إصرار الأخير على بقاءه مع الفريق بغض النظر عن لوائح الفيفا التي تمنح ليفربول هذا الحق.

وكشف المصر أن عمر الجانيني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة لم يفاتح صلاح حول ملف الأولمبياد خلال وجوده بانجلترا بصفته عضو منتدب في أحد البنوك وليس رئيساً للجنة الخماسية.

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وأنهى "حتى الأن لم يفاتح أى مسئول نادي ليفربول حول ملف مشاركة صلاح في الأولمبياد".

المنتخب المصري الأولمبي بقيادة شوقي غريب تأهل إلى أولمبياد طوكيو، وأصبح من حق الفريق استدعاء 3 لاعبين فوق السن الأولمبي خلال منافسات كرة القدم، التي ستقام في الصيف المقبل.

ووضع غريب محمد صلاح على رأس الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو 2020، ولكن الصعوبة تكمن في ضيق الوقت، حيث أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الثامن من أغسطس المقبل موعداً لانطلاق موسم 2020-2021.

وقال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه لم يُتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر حتى الآن.

وقال كلوب، في تصريحات صحفية " لا أرغب في خسارة لاعب في فترة الإعداد؟ بالطبع لا، هذا الأمر واضح، لكن علينا أن نضع في اعتبارنا أمور مختلفة، سوف أتحدث إلى مو (محمد صلاح) وكافة الجهاز المعاون".

وأضاف "احتاج إلى مزيد من المعلومات من جانب صلاح ومصر ثم سأعلن عن القرار، سأتحدث مع صلاح وما يجب أن أقوله سأقوله له، هذا كل شيء".

وأتم مدرب ليفربول قائلا: "الأولمبياد شيء مذهل لكن غياب أحد لاعبينا لن يكون رائعًا، لم نتخذ قرارًا بعد".