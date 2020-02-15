مصدر: اللائحة لا تجبر الأهلي على إقامة ممر شرفي للزمالك في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد مصدر باتحاد الكرة أنه لم تتم مخاطبة النادي الأهلي، بتجهيز ممر شرفي للاعبي نادي الزمالك خلال مباراة السوبر الأفريقي، والأمر ليس من شأن اتحاد الكرة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الأمر لم يتم طرحه من الأساس، وما يتم في تنظيم الممر الشرفي يكون بمبادرة من الأندية نفسها، مؤكدًا أن اللائحة لا تنص على إجبار أي نادٍ بالوقوف كممر شرفي للمنافس.

Advertisements

وأشار المصدر إلى أن بطولتي السوبر الأفريقي والمحلي منفصلتان، وبالتالي ليس منطقيا وقوف لاعبي الأهلي كممر شرفي للاعبي الزمالك.

وتوج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء الجمعة.

ويستعد الأهلي، بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، لمواجهة السوبر المحلي، يوم الخميس المقبل، في الإمارات.