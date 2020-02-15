تقرير- يوفنتوس على رأس محطات جوارديولا المتوقعة بعد عقوبة سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أمس الجمعة، باستبعاد مانشستر سيتي عن المشاركة في المسابقات القارية لمدة عامين، تبدأ من الموسم المقبل.

وغرم الاتحاد الأوروبي النادي الإنجليزي مبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى إيقافه عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لكسر قواعد اللعب المالي النظيف.

وفتح استبعاد الاتحاد الأوروبي لفريق مانشستر سيتي من بطولة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، باب التكهنات حول رحيل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للنادي السماوي بعد نهاية الموسم الحالي.

العقوبة التي وقعها "يويفا" على مانشستر سيتي قد تؤثر على النادي بشكل كبير من ناحية ضم اللاعبين، وحتى الحفاظ على المتواجدين في الفريق خلال الفترة الحالية.

هذا الأمر الذي قد يجعل جوارديولا يبحث عن نادٍ جديد بعد نهاية الموسم الجاري، خاصة بعد ابتعاد فريق المدرب الإسباني عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 51 نقطة خلف المتصدر ليفربول صاحب الـ72 نقطة بجدول ترتيب البريميرليج.

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وسبق ولمح جوارديولا في أكثر من مناسبة إلى إمكانية رحيله أو إقالته مع نهاية الموسم، خاصة لو فشل في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وارتبط المدرب الإسباني بتدريب فريق يوفنتوس الإيطالي، الذي قد يتخلي عن المدرب ماوريسيو ساري لعدم تقديمه إضافة حقيقية للفريق منذ قدومه.

وكان تقرير سابق لصحيفة "ميرور" أكد أن يوفنتوس على استعداد لتلبية طلبات جوارديولا مهما كانت مقابل الموافقة على تدريب الفريق الصيف المقبل.

وأن أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس يرى أن جوارديولا هو الحلقة المفقودة لمساعدة عملاق إيطاليا على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الأول منذ عام 1996.

ومن جهة أخرى يتنافس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على الفوز بخدمات المدرب الإسباني، في حال قرر النادي الباريسي إقالة مدربه الألماني توماس توخيل من تدريب الفريق.

وكانت صحيفة "صن" البريطانية، أن نادي العاصمة الفرنسية، مستعد لتقديم عقد ضخم لجعل جوارديولا مدرباً لباريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

يذكر أن جوارديولا يمتلك عقداً مع مانشستر سيتي، يمتد حتى نهاية عام 2021 المقبل.