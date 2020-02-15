٥ رسائل لمرتضى منصور عقب السوبر الأفريقي: "لن أواجه الأهلي وهزمنا رقم ١"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد كمال:

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، 5 رسائل عقب تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي وقبل ملاقاة الأهلي في السوبر المحلي، المقرر إقامته في الإمارات.

كان الزمالك قد فاز على الترجي التونسي في المباراة التي جمعت بينهما بمنافسات بطولة السوبر الأفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، ليحصد الفارس الأبيض البطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

ووجه رئيس الزمالك عدة رسائل وهي:

هجوم حاد على الجبلاية

شن مرتضى منصور هجومًا قويًا على الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيسه عمرو الجنايني، عقب تتويج الفريق بالبطولة السمراء، قائلًا: "الجنايني جاء لإدارة الاتحاد بصورة خاطئة لكن سأجعله يسير صح".

وجاء هجوم رئيس النادي الأبيض على الجنايني بسبب عدم تهنئته بالفوز بالسوبر، موضحًا: "الجميع اتصل بي لتهنئتي بعد فوز الفريق بالسوبر الأفريقي إلا الجنايني الزمالكاوي لم يتصل بي".

حطمت أعصاب الترجي وأشك في صحة هدفهم

أشار رئيس القلعة البيضاء إلى أنه نجح في تحطيم أعصاب فريق الترجي، بسبب تهديده بعد خوض لقاء السوبر، قبل أن يعود يؤكد سفر الزمالك للمشاركة في المباراة.

وأكد أنه يشك في صحة هدف الفريق التونسي والذي سجله في شباك الزمالك عن طريق ركلة جزاء، بسبب عودة الحكم إلى تقنية الفيديو "VAR".

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الـ"VAR" طريق الفريق الأبيض للفوز بالبطولات

صرح منصور بأن التحكيم العادل وتقنية الفيديو طريق الفريق الزمالك للفوز بالبطولات، رئيس القلعة البيضاء مشيرًا إلى أنه راهن على كارتيرون من غير وجود حكام أمثال محمود عاشور وإبراهيم نور الدين.

وأضاف: "الزمالك استطاع بوجود تحكيم عادل أن يفوز على الترجي رقم 1 في أفريقيا والمرشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم".

تحدى الجبلاية "لن أواجه الأهلي يوم 24"

وواصل رسائله لرئيس اتحاد الكرة المصري عمرو الجنايني: "لو وقفت على رأسك لن أواجه الأهلي يوم 24 من شهر فبراير الجاري، في الدوري العام".

وأشار إلى أن فريق الكرة بنادي الزمالك سيعود إلى القاهرة قادمًا من الإمارات يوم 22، عقب ملاقاة المارد الأحمر، ضمن منافسات السوبر المحلي.

"الأهلي يتعرض للتشويه"

وتحدث رئيس الأبيض عن النادي الأهلي مشيرًا إلى أنه يتعرض للتشويه، فهو نادٍ كبير لا يحتاج لمساعدة الحكام من أجل تحقيق الفوز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مباراة مهمة أمام نظيره الأهلي يوم 20 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة السوبر المصري والتي ستقام بالإمارات.

على أن يعود الفريق الأبيض لمواجهة الأهلي مجددًا في بطولة الدوري العام يوم 24 من نفس الشهر في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع.