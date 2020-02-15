أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:- في حراسة المرمى: تير شتيجن الدفاع: روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا Advertisements الوسط: بوسكيتس، دي يونج، أرثر الهجوم: ميسي، فاتي، جريزمان ويدخل فريق برشلونة ساعياً للفوز في مباراة اليوم باحثًا عن صدارة الليجا ، حيث يحتل الفريق الكتالوني وصافة البطولة حتي الأن برصيد 49 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ريال مدريد ، بينما يحتل فريق خيتافي المركز الثالث حتي الأن برصيد 42 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليونيل ميسي يقود تشكيل برشلونة لمواجهة خيتافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.