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ليونيل ميسي يقود تشكيل برشلونة لمواجهة خيتافي

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أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة

الرابعة والعشرين من .

وجاء تشكيل كالتالي:-               

في حراسة المرمى:  تير شتيجن

الدفاع: روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، ألبا

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الوسط: بوسكيتس، دي يونج، أرثر

الهجوم: ، فاتي، جريزمان

ويدخل فريق برشلونة ساعياً للفوز في مباراة اليوم باحثًا عن صدارة الليجا ، حيث يحتل الفريق الكتالوني وصافة البطولة حتي الأن برصيد 49 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ، بينما يحتل فريق خيتافي المركز الثالث حتي الأن برصيد 42 نقطة.

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