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برشلونة يلجأ للتخلي عن أحد نجومه لضم مارتينيز

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يواصل محاولاته للوصول إلى إتفاق مع إنتر ميلان الإيطالي، لضم نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن هناك إتصالات غير رسمية حتى الأن، بين برشلونة وانتر يلان بشأن صفقة مارتينيز.

وأوضحت أن برشلونة لا ينوي دفع قيمة الشرط الجزائي في

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عقد مارتينيز، الذي يبلغ 111 مليون يورو، وإنما يسعى لإدخال بعض من لاعبيه الذين لا يتم الإعتماد عليهم في الصفقة.

وأضافت أن أرتورو فيدال أو فيليب كوتينيو قد يكون أحدهم ضمن صفقة مارتينيز، نظراً لقلة مشاركة الأول، وإعارة الثاني

إلى بايرن ميونخ الألماني.

وتابعت "أنطوان جريزمان قد يكون أحد الاعبين المرشحين للدخول في صفقة تبادلية للتعاقد مع مارتينيز، خاصة وأن علاقة النجم الفرنسي بليونيل ليست قوية".

يذكر ان لاوتارو مارتينيز صاحب الـ 22 عام، انتقل من راسينج كلوب الأرجنتين إلى صفوف انتر ميلان في صيف 2018، وتمكن اللاعب مؤخراً من جذب إهتمام العديد من الأندية الأوروبية للظفر بخدماته في الفترة المقبلة.

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