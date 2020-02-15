يواصل برشلونة محاولاته للوصول إلى إتفاق مع إنتر ميلان الإيطالي، لضم نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن هناك إتصالات غير رسمية حتى الأن، بين برشلونة وانتر يلان بشأن صفقة مارتينيز.
وأوضحت أن برشلونة لا ينوي دفع قيمة الشرط الجزائي في
وأضافت أن أرتورو فيدال أو فيليب كوتينيو قد يكون أحدهم ضمن صفقة مارتينيز، نظراً لقلة مشاركة الأول، وإعارة الثانيإلى بايرن ميونخ الألماني.
وتابعت "أنطوان جريزمان قد يكون أحد الاعبين المرشحين للدخول في صفقة تبادلية للتعاقد مع مارتينيز، خاصة وأن علاقة النجم الفرنسي بليونيل ميسي ليست قوية".
يذكر ان لاوتارو مارتينيز صاحب الـ 22 عام، انتقل من راسينج كلوب الأرجنتين إلى صفوف انتر ميلان في صيف 2018، وتمكن اللاعب مؤخراً من جذب إهتمام العديد من الأندية الأوروبية للظفر بخدماته في الفترة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يلجأ للتخلي عن أحد نجومه لضم مارتينيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.