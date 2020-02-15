حرس الحدود يودع كأس مصر على يد أبوقير للأسمدة

ودع فريق حرس الحدود بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام أبوقير للأسمدة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات دور ال 16 من البطولة.
إفتتح أهداف المباراة أحمد العش لاعب أبوقير للأسمدة من ركلةجزاء في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، ونفذها اللاعب ببراعة لتسكن الكرة الشباك.
وفي الدقيقة الدقيقة 79، إستطاع فريق أبوقير أن يضيف الهدف الثاني له في اللقاء عنطريق لاعبه هاني السعيد، بعد مراوغة رائعة لمدافع حرس الحدود ومن ثم تسديدة أرضية من علي حدود منطقة الجزاء غالطت الحارس واصطدمت بالقائم الأيسر ثم سكنت المرمي.
وبتلك النتيجة يودع فريق حرس الحدود بطولة كأس مصر من دور ال16، بينما يتأهل أبوقير للأسمدة للدور الربع النهائي من نفس البطولة.
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