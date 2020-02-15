شريف الشمرلي يقترب من الرحيل عن اتحاد الطائرة

اقترب شريف الشمرلي مدير فني إتحاد الكرة الطائرة من الرحيل عن منصبه في الاتحاد. حيث أعلن الشمرلي للمقربين منه إنه سيتقدم باستقالته من العمل اتحاد الطائرة لاعتراضه على قيام اللجنة الأولمبية، بتشكيل لجنة لإدارة الاتحاد. لإدارة الاتحاد. وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، أعلن عن تشكيل لجنة لإدارة اتحاد الكرة الطائرة، حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والدعوة لجمعية عمومية تتضمن بند إجراء الانتخابات. 2020 والدعوة لجمعية عمومية تتضمن بند إجراء الانتخابات. ويترأس اللجنة سامح محمود حمدي وتضم في العضوية كلا من الدكتور عبدالمعطي محمد إبراهيم والدكتورة نادية رشوان عطية والأستاذ سامي محمد إبراهيم عويس والأستاذ أيمن خليفة بدوي غزلان والمستشار أحمد حاتم البنا والأستاذ إيهاب عزمي.

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