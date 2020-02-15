ميار شريف إلى نهائي الزوجي بطولة "زد" المفتوحة للتنس للسيدات

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نجحت بطولة "زد" المفتوحة للتنس للسيدات، في جذب أنظار العالم إليها بعد أن شهدت منافسات قوية لمصنفات عالميات وعودة لأشهر الأسماء في عالم التنس. وشهدت جولة ربع النهائيات لمنافسات الفردي للبطولة عدد من المواجهات القوية، لتقصي الأوكرانية العائدة بقوة من الإصابة "ليسيا تسورينكو" نظيرتها الإسبانية صاحبة المركز السابع على جدول البطولة والمصنفة 152 على مستوى العالم "لارا أروابارينا"، وتحجز مكانًا ثمينًا في نصف النهائيات، بل وتصبح من أقوى المرشحات للفوز باللقب.
بذلك تنتظر "تسورينكو" مواجهة حاسمة في نصف النهائيات مع الهولندية "روس أرانتكسا" المصنفة رقم 93 على مستوى العالم والثانية على جدول البطولة والتي نجحت في وقت سابق في ربع النهائيات في اقصاءغريمتها اليابانية المصنفة 137 على العالم والخامسة على جدول البطولة "كورومي نارا".
كما تضم مواجهات الدور نصف النهائي أيضًا مواجهة صعبة ومتقاربة التوقعات بين الرومانية المصنفة 105 على العالم "إرينا-كاميليا بيجو" صاحبة المركز الثالث على جدول البطولة والتي أقصت الروسية الطموحة "أناستازيا جازانوفا" من الدور ربع النهائي، والإسبانية "اليونا بولسوبا زادوينوف" المصنفة 114 على العالم والرابعة على جدول البطولة، التي حطمت آمال الإيطالية "مارتينا تريفيزان" التي احتلت المركز الثامن على جدول البطولة وكان من المتوقع لها أن تفجر مفاجأة في "زد" المفتوحة.
وعلى مستوى مواجهات الزوجي، حجز الثنائي
تقام بطولة "زد" المفتوحة للتنس للسيدات -والتي نجحت في استقطاب أكثر من 80 لاعبة تنس من أكثر من 25 دولة على مستوى العالم- في الفترة بين 10 و16 فبراير 2020 على ملاعب مجمع "زد" الرياضي بالشيخ زايد ويأتي مجموع جوائزها 100 ألف دولار وهي واحدة من أكبر الجوائز في بطولات "التشالنجر" أو التحدي.
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