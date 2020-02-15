أسباب اهتزاز شعبية حفيظ دراجي في مصر

تعرضت شعبية الجزائري حفيظ دراجي، المعلق الرياضي بقنوات بي إن سبورت، لهزة قوية مع نهاية مباراة السوبر الإفريقي التي جمعت بين الزمالك والترجي التونسي أمس الجمعة.

وكان حفيظ دراجي معلقًا على المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح الترجي.

وعلى الرغم من جماهيرية حفيظ دراجي كمعلق رياضي في مصر، نظراً لتعليقه المميز الذي بات

معلقاً في آذان الجماهير المصرية، إلا أن مباراة الأمس كانت سبب في اهتزاز علاقته مع جمهور مصر بشكل عام والزمالك بشكل خاص.

حيث إنتقدت جماهير الكرة المصرية تعليق دراجي على اللقاء، حيث وصفوه بالتحيز الواضح ضد الزمالك ولاعبيه خلال أحداث المباراة، من خلال رغبته الواضحة في فوز

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الفريق التونسي.

وعلى الرغم من أن إختيار دراجي للتعليق على المباراة بدلاً من علي محمد علي أو عصام الشوالي، جاء من أجل تحقيق الحيادية ألا أن الجماهير المصرية لم تشعر بذلك الأمر.

وبدأت جماهير مواقع التواصل الإجتماعي في إنتقاد أداء دراجي خلال المباراة، وأكد بعضهم أن تواجد لاعبين جزائريين بالتشكيل الأساسي لفريق الترجي كان سبب في تحيز المعلق للفريق التونسي.

حيث تواجد الثلاثي الجزائري إلياس شتي، بلال بن ساحة، وعبد الرؤوف بن غيث في التشكيل الأساسي للترجي.