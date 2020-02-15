رسميا.. نادي الجونة يعلن تغيير اسم ملعبه

أعلن نادي الجونة تغيير اسم ملعبه بشكل رسمي اليوم، السبت، من ستاد الجونة ليصبح "ستاد خالد بشارة" تخليدا وتكريما لاسم رئيسه الراحل. الجونة ليصبح "ستاد خالد بشارة" تخليدا وتكريما لاسم رئيسه الراحل. وقال نادي الجونة:" يفخر نادي بالإعلان عن تغيير اسم ملعبه رسميا ليصبح «ستاد خالد بشارة»".

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