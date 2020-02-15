يلا شوت LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش الريدز (صلاح)

يعود فريق ليفربول من العطلة الشتوية اليوم عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على نورويتش سيتي في السابعة والنصف مساء اليوم بملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج". ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقاً بفارق 22 نقطة كاملة على مانشستر سيتي أقرب منافسيه، و55 نقطة على نورويتش سيتي صاحب المركز الـ 20 والأخير والذي يواجه بشدة خطر الهبوط لدوري الدرجة الاولى "تشامبيونشيب".

مباراة نورويتش سيتي ضد ليفربول

ويسعى ليفربول لمواصلة حملته المميزة نحو حصد لقب الدوري الانجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1990، علماً بأن الفريق حقق الفوز في 24 من أصل 25 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن، فيما تعادل في مباراة وحيدة مع مانشستر يونايتد بنتيجة 1/1 بملعب "أولد ترافورد".

ويراهن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على النجم المصري محمد صلاح الذي استعاد توهجه

التهديفي في المباراة الأخيرة، رافعاً رصيده من الاهداف إلى 14 لينعش آماله في الحصول على لقب هداف الدوري الانجليزي للمرة الثالثة على التوالي.

وتوج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى نادي ليفربول عن شهر يناير الماضي، بعدما سجل 3 أهداف وصنع مثلها خلال مشاركته في مباريات الفريق الشهر الماضي.

Advertisements

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عقده أمس: "لم يتم اتخاذ أي قرار، هل أريد خسارة لاعب في فترة الإعداد للموسم الجديد؟ بالتأكيد لا، ولكن على الأخذ في الاعتبار عدة أمور أخرى." وتابع: "احتاج للتحدث مع صلاح ومزيد من المعلومات عن الوضع، وحتى الآن لم يتواصل معي أي أحد بشأن مشاركة صلاح في الأولمبياد."

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أعلن أن محمد صلاح سيكون خياره الأول

من بين الثلاثي فوق السن للمشاركة مع الفريق في الأولمبياد، ورد عليه وكيله رامي عباس عبر تويتر بأن القرار لم يُتخذ حتى الآن بشأن مشاركته من عدمها.

قال كلوب "باستثناء شاكيري وكلاين المصابان سيكون الفريق بالكامل جاهز للمشاركة اليوم في مباراة نورويتش سيتي بما فيهم ميلنر وساديو ماني." وتابع: "الكل عائد من فترة راحة وهي مهمة للتعافي من ضغط المباريات وأنا سعيد بذلك بعدما ذهب اللاعبين لكل أنحاء العالم خلال تلك الفترة."

وعن مواجهة نورويتش سيتي قال: "من يعتقد أن المباراة ستكون سهلة فهو مخطئ، ومن يقول ذلك يشاهد جدول ترتيب الدوري فقط، لكننا نعلم حجم المشكلات التي قد تواجهنا في تلك المباراة، كما نعلم ما يمكننا فعله أيضًا."

وأدى ماني تدريبات منفردة خلال العطلة الشتوية لتعجيل عودته إلى الريدز حيث يسعى لمواصلة التألق هذا الموسم بعدما توج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا الشهر الماضي على حساب محمد صلاح ورياض محرز وقال ماني لموقع ليفربول: "الجائزة حلم أصبح حقيقة. منذ صغري وأنا أحلم بأن أكون الأفضل. لقد حققت حلمي، وأنا سعيد للغاية. بكل تأكيد أتطلع لتقديم أداء أفضل والفوز بالمزيد من الألقاب".