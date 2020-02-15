تواجد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول في المؤتمر الصحفي الذي سيبق مباراة فريقه المنتظرة مساء اليوم السبت ضد نوريتش سيتي.
الممتاز.
ويحل فريق ليفربول بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب مساء اليوم السبت ضيفاً ثقيلاً غير عادياً على نظيره نوريتش سيتي على ملعب كارو ستاديوم ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي
يورجن كلوب يمدح محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي ويتحدث عن مشاركته في الأولمبياد
وتحدث المدرب الألماني يورجن كلوب عن موضوع مشاركة المصري محمد صلاح هذا الصيف مع منتخب بلاده الأوليمبي في بطولة أولمبياد طوكيو 2020، حيث أكد أن هذا القرار لم يتخذ
وصرح كلوب قائلاً:” لم يتم اتخاذ القرار بعد الأمر واضح للجميع، أنا لا أرغب في فقدان صلاح في بداية الموسم القادم هذا أيضاً أمر واضح للجميع”.
وتابع كلوب حديثه قائلاً:” يجب علينا أن نضع في الحسبان بعض الأمور، سأتحدث معه لكي أعلم ما يريد ولكن لم يخاطبنا أحد بشأن هذا الأمر حتى الآن”.
وأنهى كلوب تصريحاته عن محمد صلاح قائلاً:” صلاح لاعب مهم لنا هو هداف بالفطرة بالإضافة إلى أنه شخصية استثنائية”.
كانت هذه تفاصيل خبر «كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول yalla salah لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.