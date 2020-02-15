ريال مدريد يسعى للإستعانة بإيسكو من أجل ضم مبابي

يقترب آرسنال من الإصطدام مع تشيلسي من أجل التحرك لضم الإسباني إيسكو، نجم ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

وذكرت صحيفة "صن" الإنجليزية أن آرسنال وتشيلسي تحركا لضم إيسكو، مقابل ما يقرب من 63 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت "ريال مدريد يسعى لبيع إيسكو بمقابل مادي كبير، لتأمين الأموال اللازمة من أجل صفقة النجم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي".

وواصلت "إيسكو هو واحد من النجوم الذين وضعهم

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ريال مدريد على قائمة البيع بنهاية الموسم، من أجل مد النادي بالأموال اللازمة للصفقات".

وأكدت الصحيفة أن التقارير الاسبانية تشير إلى رغبة العديد من الاندية في التعاقد مع إيسكو، على رأسها تشيلسي وآرسنال ومانشستر سيتي، وكذلك من الممكن أن يكون اللاعب الإسباني ضمن أهداف باريس سان جيرمان كي يسمح برحيل مبابي.

ويأتي ذلك لكون علاقة مبابي مع توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان صارت متوترة، وهو ما ينبيء بإحتمالية رحيل النجم الفرنسي وهو ما يسعى ريال مدريد لإستغلاله.

وعلى الجانب الأخر فإن إيسكو على الرغم من عودته للتألق والمشاركة مع الفريق الملكي بعد فترة من الجلوس على مقاعد البدلاء، فإنه ريال مدريد لا يمانع في بيعه في حالة وجود عروض مناسبة نظراً لكونه ليس من العناصر الأساسية بالنسبة لزين الدين زيدان المدير الفني للمرينجي.

يذكر أن إيسكو صاحب الـ 27 عام انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2013 قادمًا من مالاجا.