نتيجة مباراة برشلونة وخيتافي في الليجا الإسبانية

يستضيف فريق برشلونة نظيره خيتافي، في أهم مباريات اليوم السبت 15-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “غييرمو كوادرا فرنانديز”.
المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق التونسي المتميز “عصام الشوالي”، ستنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “الكامب نو” بمدينة برشلونة.
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ويدخل البرسا المباراة بمعنويات عالية بعد إستعادة نغمة الإنتصارات في الجولة الماضية على حساب فريق “ريال بيتيس” حيث انتزع رفاق “ليو ميسي” النقاط الثلاث من الملعب الصعب “بينتو فيامارين”.
ويحتل العملاق الكتالوني المركز الثاني بترتيب جدول الليجا برصيد 49 نقطة، جمعهم من 23 مباراة، حقق الفوز فى 15 مباراة، وتعادل فى 4، وتعرض للهزيمة فى 4.
على الجانب الآخر يدخل فريق خيتافي المباراة وهو في حالة اسثنائية حيث يحتل المركز الثالث خلف “برشلونة وريال مدريد” برصيد 42 نقطة حيث حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل 6 وخسر في 5 مناسبات، ويسعى إلى الخروج بنتيجة ايجابية من الكامب نو.
ويغيب عن برشلونة فى مباراة اليوم بداعي الاضابة كلاً من (عثمان ديمبلي، ولويس سواريز، آردا توران)، ويغيب المدافع “لينجيت” بسبب حصوله على بطاقة حمراء فى مباراة ريال بيتيس بالجولة الماضية.
يذكر ان لقاء الفريقين فى الدور الاول على ملعب خيتافي، قد شهد فوز برشلونة بنتيجة 2-صفر، سجل الهدف الاول لويس سواريز، وجونيور سجل الهدف الثاني.
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