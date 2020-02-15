يوفنتوس أقرب من ريال مدريد لضم بول بوجبا

تُهندس إدارة نادي يوفنتوس حاليًا صفقة استعادة “بول بوجبا” من مانشستر يونايتد، خلال صيف عام 2020، حيث بات الانتقال أقرب من أي وقت سابق للواقع.

وأوضحت صحيفة “توتو سبورت” المُقربة من إدارة عملاق تورينو، أن ملف عودة بوجبا مفتوحاً في الوقت الحالي على مكاتب إدارة السيدة العجوز.

وادعى التقرير أن هناك مبلغًا قيمته 100 مليون يورو في مرحلة التحضير، لتعويض مان يونايتد، على فقدان صاحب الـ27 عامًا، والذي يرغب على ذمة وكيله في العودة إلى إيطاليا.

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وصرح “مينو رايولا” للإعلام الإيطالي قبل يومين قائلاً “إيطاليا بمثابة البيت الثاني لبول، لذلك هو يريد العودة إلى يوفنتوس، ولكنه أيضًا لا يرغب في ترك مانشستر يونايتد في هذا التوقيت”.

وترى الصحف الإسبانية أن فرصة ريال مدريد في الحصول على النجم الفرنسي، مقارنة بيوفنتوس تعتبر أقل، خاصة في ظل رغبة اللاعب، التي تذهب نحو العودة إلى الكالتشيو.

يذكر أن بوجبا غائب عن اليونايتد منذ فترة تجاوزت الأربعة أشهر، وهذا بسبب إصابة في الكاحل، تطورت إلى آلم احتاج إلى تدخل جراحي، ومن المرتقب عودته خلال ديربي مدينة مانشستر مطلع شهر مارس القادم.