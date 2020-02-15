زيدان: حان الوقت لعودة هازارد للعب مع الفريق

قال المدير الفني لريال مدريد زيدان "إن هازارد جيد جسدياً، لم يلعب منذ ثلاثة أشهر لذا عليه اللحاق للمشاركة مع الفريق، ولكنه في حالة جيدة جداً".



وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة سيلتا فيغو "حان الوقت لعودة هازارد للعب مع الفريق".



وأشار زيدان: "نحن نفكر فقط في المباراة القادمة والتي يجب أن نلعبها، خلال شهر واحد ستكون لدينا العديد من المباريات المهمة جداً، ستكون كل مباراة صعبة، ونحن مستعدين لمواجهة هذه التحديات".



خاض ريال مدريد، مرانه الختامي، ظهر اليوم السبت، استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو، غدا، ضمن منافسات الجولة 24 من الليجا.



وغاب عن المران الجماعي ماريانو دياز وماركو أسينسيو للإصابة، بينما عاد خاميس رودريجيز للتدريب دون أي مشاكل، وبات متاحًا للمشاركة غدًا، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.



وقالت الصحيفة، إن البلجيكي إيدين هازارد واصل العمل بشكل طبيعي مع المجموعة، لكنه لن يبدأ في التشكيلة الأساسية غدًا.



وأضافت: "يُخطط زيدان لإشراكه لنصف ساعة فقط، لكي يكون مستعدًا بشكل تدريجي لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال، ثم الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة".



وفي سياق منفصل، يُعاني الويلزي جاريث بيل من التواء في إصبع اليد اليمنى، لكن الإصابة لن تُعيقه عن المشاركة ضد سيلتا فيجو، حيث تدرب اللاعب بشكل طبيعي دون أي إزعاج.



وشهد المران ظهور الحارس توني فيودياس لاعب فريق الشباب، الذي حل مكان ألتوبي الحارس الثالث.