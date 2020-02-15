اونلاين | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش برشلونة LIVE messi

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كورة ستار شاهد البث الحي المباشر لمباراة نادي برشلونة بقيادة مدربه كيكي سيتين نظيره فريق خيتافي اليوم السبت 15 فبراير YALA KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني KOORA ONLINE وسوف تكون تلك المباراة نارية بين الفريقين.

كورة لايف ويحتل نادي ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 52 نقطة، بينما يحل فريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 49 نقطة COOL KOORA ويسعى البارسا لخطف الصدارة بشكل مؤقت قبل مباراة ريال مدريد خلال هذا الأسبوع في الليجا KOORAHD.

يلا كورة وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق خيتافي في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة GOAL KOORA وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT PLUS.

جول كورة وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن الحصول على جميع مباريات الدوري الإسباني في الفترة الأخيرة KOORA STAR حيث ستذاع المباراة بين نادي برشلونة وفريق خيتافي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD ونجح البارسا في تحقيق الفوز على حساب فريق ريال بيتيس في المباراة السابقة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير BEIN MATSH.