اونلاين | «يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليوم YALLA Messi

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مباراة برشلونة وخيتافي بث مباشر، وسوف يدخل فريق خيتافي مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق برشلونة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق خيتافي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق خيتافي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

وقبل مواجهة خيتافي اليوم يعاني برشلونة من غياب نيتو ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي الذي انتهى موسمه بداعي الإصابة، وسيغيب لونجليه بسبب الإيقاف. ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق خيتافي في الفترة الماضية، نجح فريق خيتافي في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق خيتافي هدفين فقط لا غير في مرماه.

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آخر استعدادات برشلونة لمُباراة خيتافي السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد خيتافي السبت 15/2/2020 في الدوري الإسباني لكرة القدم

تابع لايف مباراة برشلونة وخيتافي مباشر، حيث يدخل فريق برشلونة مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق خيتافي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق برشلونة في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق برشلونة في الفترة الماضية، نجح فريق برشلونة في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق برشلونة ستة أهداف في مرماه.