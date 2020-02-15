اونلاين | مشاهدة مباراةاتحاد جدة وأولمبيك أسفي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع الاتحاد

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مشاهدة مباراةاتحاد جدة وأولمبيك أسفي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع الاتحاد يحل الاتحاد ضيفا على أولمبيك آسفي في إياب دور ربه نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال ، وعينه على مصالحة جماهيره عقب اخفاقه الأخير في بطولة الدوري.

مشاهدة مباراةاتحاد جدة وأولمبيك أسفي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع الاتحاد وكان لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة ، انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 ، ليحتاج الفوز لأكثر من هدفين ، من أجل حجز مقعده في نصف نهائي البطولة العربية.

مشاهدة مباراةاتحاد جدة وأولمبيك أسفي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع الاتحاد ويمر الاتحاد حاليا بفترة صعبة ، وذلك عقب اقالة تين كات من على رأس الجهاز الفني ، فور فشله في قياد العميد لعبور ضمك وسقوطه بهدفين مقابل هدف ، ليتجمد رصيدهم عند 19 نقطة في المركز 12،ووصل الاتحاد إلى هذا الدور بعد تخطيه العهد اللبناني في دور 32، وتجاوز الوصل الإماراتي بالفوز عليه ذهاباً وإياباً في الدور ثمن النهائي.

الاتحاد و اولومبيك الساعة 8 علي قناة 1