اونلاين | بث حي بدون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي بالبطولة العربية

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بث حي بدون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي بالبطولة العربية يحل الاتحاد ضيفا على أولمبيك آسفي في إياب دور ربه نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال ، وعينه على مصالحة جماهيره عقب اخفاقه الأخير في بطولة الدوري.

بث حي بدون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي بالبطولة العربية وكان لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة ، انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 ، ليحتاج الفوز لأكثر من هدفين ، من أجل حجز مقعده في نصف نهائي البطولة العربية.

بث حي بدون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة اتحاد جدة وأولمبيك آسفي بالبطولة العربية ويمر الاتحاد حاليا بفترة صعبة ، وذلك عقب اقالة تين كات من على رأس الجهاز الفني ، فور فشله في قياد العميد لعبور ضمك وسقوطه بهدفين مقابل هدف ، ليتجمد رصيدهم عند 19 نقطة في المركز 12،ووصل الاتحاد إلى هذا الدور بعد تخطيه العهد اللبناني في دور 32، وتجاوز الوصل الإماراتي بالفوز عليه ذهاباً وإياباً في الدور ثمن النهائي.

الاتحاد و اولومبيك الساعة 8 علي قناة 1