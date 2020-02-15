اونلاين | بث مباشر .. شاهد مباراة اتحاد جدة ضد أولمبيك آسفي بث مباشر اليوم 15-2-2020 كورة ستار في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. شاهد مباراة اتحاد جدة ضد أولمبيك آسفي بث مباشر اليوم 15-2-2020 كورة ستار في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بث مباشر .. شاهد مباراة اتحاد جدة ضد أولمبيك آسفي بث مباشر اليوم 15-2-2020 كورة ستار في البطولة العربية يحل الاتحاد ضيفا على أولمبيك آسفي في إياب دور ربه نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال ، وعينه على مصالحة جماهيره عقب اخفاقه الأخير في بطولة الدوري.
بث مباشر .. شاهد مباراة اتحاد جدة ضد أولمبيك آسفي بث مباشر اليوم 15-2-2020 كورة ستار في البطولة العربية وكان لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة ، انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 ، ليحتاج الفوز لأكثر من هدفين ، من أجل حجز مقعده في نصف نهائي البطولة العربية.
بث مباشر .. شاهد مباراة اتحاد جدة ضد أولمبيك آسفي بث مباشر اليوم 15-2-2020 كورة ستار في البطولة العربية ويمر الاتحاد حاليا بفترة صعبة ، وذلك عقب اقالة تين كات من على رأس الجهاز الفني ، فور فشله في قياد العميد لعبور ضمك وسقوطه بهدفين مقابل هدف ، ليتجمد رصيدهم عند 19 نقطة في المركز 12،ووصل الاتحاد إلى هذا الدور بعد تخطيه العهد اللبناني في دور 32، وتجاوز الوصل الإماراتي بالفوز عليه ذهاباً وإياباً في الدور ثمن النهائي.الاتحاد و اولومبيك الساعة 8 علي قناة 1