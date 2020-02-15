اونلاين | بث مباشر .. شاهد مباراة اتحاد جدة ضد أولمبيك آسفي بث مباشر اليوم 15-2-2020 كورة ستار في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر .. شاهد مباراة اتحاد جدة ضد أولمبيك آسفي بث مباشر اليوم 15-2-2020 كورة ستار في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر .. شاهد مباراة اتحاد جدة ضد أولمبيك آسفي بث مباشر اليوم 15-2-2020 كورة ستار في البطولة العربية يحل الاتحاد ضيفا على أولمبيك آسفي في إياب دور ربه نهائي كأس محمد السادس لأندية الأبطال ، وعينه على مصالحة جماهيره عقب اخفاقه الأخير في بطولة الدوري.

بث مباشر .. شاهد مباراة اتحاد جدة ضد أولمبيك آسفي بث مباشر اليوم 15-2-2020 كورة ستار في البطولة العربية وكان لقاء الذهاب، الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة ، انتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 ، ليحتاج الفوز لأكثر من هدفين ، من أجل حجز مقعده في نصف نهائي البطولة العربية.

بث مباشر .. شاهد مباراة اتحاد جدة ضد أولمبيك آسفي بث مباشر اليوم 15-2-2020 كورة ستار في البطولة العربية ويمر الاتحاد حاليا بفترة صعبة ، وذلك عقب اقالة تين كات من على رأس الجهاز الفني ، فور فشله في قياد العميد لعبور ضمك وسقوطه بهدفين مقابل هدف ، ليتجمد رصيدهم عند 19 نقطة في المركز 12،ووصل الاتحاد إلى هذا الدور بعد تخطيه العهد اللبناني في دور 32، وتجاوز الوصل الإماراتي بالفوز عليه ذهاباً وإياباً في الدور ثمن النهائي.

الاتحاد و اولومبيك الساعة 8 علي قناة 1