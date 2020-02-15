اونلاين | مشاهدة مباراة الوداد المغربي والدفاع الحسيني اليوم 15-2-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع الوداد المغربي

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مشاهدة مباراة الوداد المغربي والدفاع الحسيني اليوم 15-2-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع الوداد المغربي يلتقي فريق الوداد البيضاوي الرياضي، مع نظيره نادي الدفاع الحسيني الجديد، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المغربي الممتاز.

مشاهدة مباراة الوداد المغربي والدفاع الحسيني اليوم 15-2-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع الوداد المغربي يحتل الوداد المركز الأول في ترتيب الدوري المغربي برصيد 32 نقطة أما الفتح الرباطي فيأتي في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

مشاهدة مباراة الوداد المغربي والدفاع الحسيني اليوم 15-2-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع الوداد المغربي فاز الوداد في أخر مباراة في الدوري فخارج أرضه على سريع وادي زم بنتيجة 2-1، وقد سجل هدفي الضيوف زهير المترجي في الدقيقة 19 ويحيى جبران في الدقيقة 93، أما هدف سريع وادي زم سجله إبراهيم البحراوي في الدقيقة 60.

مشاهدة مباراة الوداد المغربي والدفاع الحسيني اليوم 15-2-2020 بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع الوداد المغربي أما فريق الفتح الرباطي ففاز على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين مقابل هدف، سجل أولًا لأصحاب الأرض سعد أيت الخرصة في الدقيقة 79 وأيوب سكومة من ركلة جزاء في الدقيقة 90، أما الدفاع الحسني الجديدي فسجله ياسين الذهبي في الدقيقة 72.

الوداد و الدفاع الجديد الساعة 8 علي قناة 5