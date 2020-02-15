اونلاين | بث حي بدون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والدفاع الحسيني الجديد بالدوري المغربي اليوم 15-2-20250

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بث حي بدون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والدفاع الحسيني الجديد بالدوري المغربي اليوم 15-2-20250 يلتقي فريق الوداد البيضاوي الرياضي، مع نظيره نادي الدفاع الحسيني الجديد، اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المغربي الممتاز.

بث حي بدون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والدفاع الحسيني الجديد بالدوري المغربي اليوم 15-2-20250 يحتل الوداد المركز الأول في ترتيب الدوري المغربي برصيد 32 نقطة أما الفتح الرباطي فيأتي في المركز السادس برصيد 22 نقطة.

بث حي بدون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والدفاع الحسيني الجديد بالدوري المغربي اليوم 15-2-20250 فاز الوداد في أخر مباراة في الدوري فخارج أرضه على سريع وادي زم بنتيجة 2-1، وقد سجل هدفي الضيوف زهير المترجي في الدقيقة 19 ويحيى جبران في الدقيقة 93، أما هدف سريع وادي زم سجله إبراهيم البحراوي في الدقيقة 60.

بث حي بدون تقطيع مباشر.. مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والدفاع الحسيني الجديد بالدوري المغربي اليوم 15-2-20250 أما فريق الفتح الرباطي ففاز على الدفاع الحسني الجديدي بهدفين مقابل هدف، سجل أولًا لأصحاب الأرض سعد أيت الخرصة في الدقيقة 79 وأيوب سكومة من ركلة جزاء في الدقيقة 90، أما الدفاع الحسني الجديدي فسجله ياسين الذهبي في الدقيقة 72.

الوداد و الدفاع الجديد الساعة 8 علي قناة 5