اونلاين | «كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ليفربول NOW

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تفرّق 55 نقطة بين ليفربول المتصدر ومضيفه #نوريتش_سيتي متذيل الترتيب، قبل مواجهتهما، السبت، في المرحلة 26 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويحلق ليفربول في الصدارة بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه، فيما يبدو نوريتش قريباً من الهبوط والعودة إلى المستوى الثاني، بعد فوزه 4 مرات فقط في 25 مباراة.

لذا قد يلجأ مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب إلى إراحة بعض نجومه، قبل المواجهة المرتقبة الثلثاء على أرض أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يحمل لقبه.

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وكان ليفربول استهل موسمه بفوز كبير على نوريتش 4-1، ليحلق بعدها رفاق المصري محمد صلاح مع 24 فوزاً في 25 مباراة، ويقتربون من إحراز لقبهم الأول في الدوري منذ ثلاثة عقود.

أراح كلوب تشكيلته بالكامل في مسابقة الكأس الاسبوع الماضي، ليفوز بتشكيلة يافعة قياسية على شروسبيري من المستوى الثالث 1-0 في مباراة معادة من الدور الرابع.

ويحوم الشك حول مشاركة مهاجم الفريق السنغالي ساديو مانيه، افضل لاعب افريقي، لتعافيه للتو من اصابة عضلية، فيما عاد لاعب الوسط جيمس ميلنر إلى التمارين ويغيب السويسري جيردان شاكيري.

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