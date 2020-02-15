رياضة | برشلونة بالقوة الضاربة أمام خيتافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة بالقوة الضاربة أمام خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب كامب نو بمدينة برشلونة بعد قليل، مباراة الجولة 24 من الدوي الإسباني، حيث يستضيف فريق برشلونة صاحب المركز الثاني نظيره خيتافي صاحب المركز الثالث، وذلك عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.

وكشف المدير الفني لبرشلونة كيكي سيتين عن تشكيلة فريقه المقررة للمباراة، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو – كليمون لونجليه – جيرادر بيكيه – جوردي ألبا.

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خط الوسط: فرانكي دي يونج – سيرجي بوسكيتس – آرثر ميلو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان – أنسوا فاتي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: نيتو – رونالدو أراخو – جونيور فيربو – نيلسون سيميدو – إيفان راكيتيتش – أرتورو فيدال ريكي ماماي.

يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة من 23 مباراة، بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 52 نقطة، فيما يحتل خيتافي المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD3 ويعلق عليها عصام الشوالي، ويديرها الحكم الإسباني جييرمو كواردا فيرنانديز.